Vous avez un Chromecast ? Google supprime l'une de ses fonctionnalités historiques

Ces petits appareils se connectent à votre téléviseur avec un port HDMI et se relient directement à votre réseau Wi-Fi domestique. Pour tous ceux qui ne possèdent pas de téléviseurs connectés ou de box TV comme le tout dernier Chromecast avec Google TV, le Chromecast est un moyen simple de passer du petit au grand écran en quelques secondes.

Dans les applications Google, comme YouTube, mais aussi dans les applications tierces comme Netflix, une pression sur le bouton Chromecast lance la connexion entre le smartphone et le Chromecast, pour profiter de ses contenus en streaming sur un écran bien plus large, et en famille.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Chromecast possédait aussi un mode Invité, qui permettait à tous vos amis d'envoyer depuis leur smartphone ou leu tablette du contenu sur votre Chromecast, sans même avoir à se connecter sur votre réseau Wi-Fi. Idéal donc pour qu'ils vous montrent leurs photos et vidéos de vacances en quelques secondes.

Malheureusement, vous ne pourrez pas tester cette fonctionnalité, puisque Google vient d'annoncer officiellement son retrait de l'ensemble de la gamme Chromecast.