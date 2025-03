Relayée sur les sites Reddit, Android Police et 9To5Google, la panne ne semble pas affecter les boitiers multimédias plus récents. Quand les utilisateurs tentent de diffuser du contenu avec leurs Chromecast, ils obtiennent le message d'erreur suivant : « Appareil non fiable : [nom] n'a pas pu être vérifié ». Le souci viendrait donc potentiellement d'un fichier de certificat qui n'a pas été mis à jour.