Mais rapidement, des utilisateurs ont signalé une série de problèmes : applications instables, difficultés de connexion au Wi-Fi, incompatibilités avec des périphériques de stockage externe, et ainsi de suite. Ces retours ont conduit Google à interrompre le déploiement de cette mise à jour, identifiée sous la version UTTC.241218.004, au profit de la précédente, toujours affichée comme la version la plus récente sur les serveurs de Google.



Depuis, silence radio. Google n’a pas communiqué sur les raisons précises de cette suspension ni sur un éventuel retour du déploiement. Ceux qui ont déjà installé Android 14 peuvent continuer à l’utiliser, même si les bugs sont encore présents. Les autres n’ont plus accès à cette version, et aucune date n’a été donnée pour une éventuelle reprise.