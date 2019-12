Resident Evil 3 Remake sortira en avril 2020

Jill reprend du service

Rejoignez la Résistance !

Nous avons pu découvrir le premier trailer du jeu mais aussi sa dimension multijoueurs. Mieux encore, nous n'aurons pas attendre bien longtemps pour retourner à Raccoon City !Cette réinterprétation de l'épisode PlayStation sorti en septembre 1999 contera une nouvelle fois l'épopée de Jill Valentine à Raccoon City. Notre héroïne doit fuir la ville infestée par le Virus-T qui transforme les vivants en zombies et autres créatures mutantes. Hélas, la jeune femme devra aussi affronter le terrible Nemesis, un monstre créé par la société Umbrella Corporation pour tuer les membres de l'unité d'élite S.T.A.R.S. dont Jill fait partie. D'autres protagonistes reviendront comme Carlos Oliveira.Le moteur RE Engine (utilisé depuis) se charge de donner naissance aux environnements de ce. À l'instar du remake du second opus, la caméra passe derrière le personnage pour nous offrir un point de vue à la troisième personne plus immersif. Les courses-poursuites avec Nemesis risquent encore de gagner en intensité. La première bande annonce offre un bel aperçu du jeu avec des cinématiques ainsi que du gameplay.Toujours lors du State of Play, Capcom est revenu sur son. Derrière cette appellation se cache en réalité, le mode multijoueurs inclus dans le remake de. Les joueurs s'affronteront durant des parties à quatre contre un. Une personne incarne le Mastermind qui doit piéger les zones et déployer des monstres pour stopper la progression des quatre survivants. Il ne s'agira donc pas d'un jeu à part entière.Enfin, terminons en précisant quesortira sur PS4, Xbox One et Steam le 3 avril 2020. Une édition collector a été officialisée par l'enseigne Gamestop (soit Micromania en France). En déboursant 180 $, les joueurs pourront se procurer une statuette de Jill Valentine, un artbook, la bande originale, le jeu, une carte de Raccoon City et le DLC des costumes classiques (également dans la version standard). Le tout est compris dans une boîte S.T.A.R.S. exclusive.