Voici à quoi ressemble un match sur Resident Evil : Project Resistance

© Capcom

Un escape game horrifique

bordélique

Via : VG247

Tourné presque entièrement sur le multijoueur asymétrique (une campagne solo sera toutefois présente), RE : Project Resistance voit s'affronter un groupe de quatre joueurs et un Maître du jeu omniscient, capable d'invoquer des hordes de zombies contre ses adversaires.À la vue de cette première vidéo de gameplay, difficile de ne pas voir en Project Resistance une réinterprétation vidéoludique des escape games qui pullulent ces dernières années.Campé derrière un écran d'ordinateur donnant accès à des caméras de surveillance, le « Mastermind » tente de barrer la route à un groupe de survivants devant résoudre quelques énigmes pour progresser et, au final, s'échapper du complexe.À l'heure qu'il est, le résultat paraît néanmoins assezbrouillon. Sans même parler de l'IA des zombies qui a l'air complètement dans les choux.Une phase de bêta fermée se tiendra du 4 au 7 octobre sur Xbox One. Les membres du programme Xbox Insider peuvent d'ores et déjà s'y inscrire à cette adresse