State of Play : de Resident Evil 3 à Ghost of Tsushima, le résumé de toutes les annonces

Un départ un peu mou

Le Japon à l'honneur

Capcom passe la troisième

Ce State of Play a débuté par une bande annonce officialisant l'arrivée de l'excellentsur PS4. Le titre développé par House House permet au joueur d'incarner une oie qui répand le chaos autour d'elle. Rendez-vous le 17 décembre sur le PlayStation Store. Nous avons ensuite découvert une vidéo inédite de, un RPG battle royale dans lequel les joueurs s'affrontent avec des pouvoirs magiques. La bêta fermée débarquera au printemps 2020 sur PS4.Ensuite, c'est, le jeu du studio anglais Media Molecule (...), qui a annoncé la sortie de sa version définitive après plusieurs mois d'accès anticipé. Tout le monde pourra créer à partir du 14 février 2020. Poursuivons notre route avec, un jeu de réflexion à la première personne. Il faudra se servir de la perspective et de la profondeur pour résoudre des énigmes à sa sortie en 2020 sur PS4. Enfin, le PlayStation VR aura droit àdès le premier trimestre 2020.Square Enix a frappé une première fois à l'occasion de ce State of Play avec le prochain DLC de. Intitulé, il proposera de nouveaux personnages ainsi que des combats inédits. Date de sortie prévue au 23 janvier prochain. Sony est ensuite rapidement passé sur(voir notre preview ). Ce soft multijoueur arrivera exclusivement sur PS4 le 23 avril 2020.Mais Square Enix n'avait pas dit son dernier mot puisque la firme nippone est revenue avec du gameplay pour. Développé par Platinum Games (...), ce jeu d'action à la troisième personne se montrera un peu plus l'été prochain. Le State of Play s'est terminé sur une courte vidéo de, la prochaine exclusivité PS4 conçue par Sucker Punch (). Le trailer complet sera diffusé lors des Game Awards 2019, dans la nuit du 12 au 13 décembre.Nous l'attendions et il s'est montré. Le remake dea été officialisé avec une vidéo qui met en scène la célèbre Jill Valentine. À l'instar de ce qui a été fait pour le second opus en janvier dernier, le titre tourne maintenant sous le moteur RE Engine et opte pour un point de vue à la troisième personne. Jill devra fuir la ville de Raccoon City en se frottant aux zombies et autres créatures mortelles. Bien entendu, le fameux Nemesis fera son grand retour.Précisons aussi que(maintenant renommé), le jeu multijoueur jouable à 4 vs 1, est inclus dans. Plusieurs éditions ont déjà été annoncées dont une version collector à 180$ avec une figurine de Jill Valentine. La sortie deest programmée au 3 avril 2020. Les précommandes sont déjà ouvertes.