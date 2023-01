Fin du catalogue HBO sur OCS : découvrez les séries rescapées… et les nombreuses disparues

En attendant de savoir qui les accueillera (le nom de Prime Video est souvent cité), et de découvrir comment OCS va gérer la suite (le rachat par Canal+ semble toujours plus inévitable), voyons plus en détail ce qui a disparu. Et pour ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt que vide, relevons que House of the Dragon est toujours là, de même que l'ultime saison de His Dark Material ou encore les deux saisons de The White Lotus.

Reste également la question de la très attendue adaptation de The Last of Us, qui n'a toujours pas de diffuseur en France à deux semaines de son lancement.