Les cybercriminels se vantent de détenir des plans détaillés d'attractions emblématiques comme Crush's Coaster, Big Thunder Mountain (« BTM » pour les intimes), Pirates of the Caribbean, Ratatouille, Phantom Manor, Autopia, Buzz Lightyear et même la nouvelle zone encore en construction, dédiée à Frozen, la Reine des Neiges. Ces documents, 395 pages au total, comprennent des informations comme la répartition par zones, les schémas généraux, ou encore les plans d'alimentation électrique et hydraulique. Une documentation technique anodine pour les visiteurs, mais précieuse pour la concurrence.