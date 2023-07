Quelle surprise, la directive sur la suppression de plusieurs produits plastiques n'est pas respectée en France

La pollution plastique inquiète de plus en plus, et est à l'origine de diverses initiatives, dont la plus importante émane directement de Bruxelles. L'Union européenne a en effet fait entrer en vigueur le 3 juillet 2021 une directive sur les plastiques à usage unique qui interdit la vente de plus d'une dizaine de ces produits.

Les couverts, les Cotons-Tiges, les pailles et certains récipients ne peuvent donc plus être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Pourtant, deux ans plus tard, on serait encore loin du résultat escompté, selon l'eurodéputé écologiste Pascal Canfin.