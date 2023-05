La "météo plastique" lancée à Paris, et elle n'est pas réjouissante

La production mondiale de plastique ne cesse de progresser, et on ne compte plus les reportages sur le continent plastique de l'océan Indien, les déchets qui se décomposent en microparticules dans nos eaux, ou encore le recyclage. C'est justement de ces microparticules dont il est question, avec l'initiative The Plastic Forecast, mise en place à Paris par Minderoo, pour une durée limitée. Avec un camion posté à divers endroits, un site Internet et un affichage plus global, la fondation informe les parisiens de la « météo du plastique ».

En se décomposant, les microparticules sont en mesure de quitter les sols et les eaux, avant de finalement retomber dans des pluies invisibles à l'oeil nu, qui interviennent même lorsque le ciel est dégagé. Entre demain et samedi, 171 kilos de plastique vont tomber sur la capitale, selon les prévisions consultables sur le site dédié. Tony Worby, de la fondation Minderoo, explique que la mesure est faite sur un mètre carré, et étendue à l'échelle de la surface de la ville.

« Le Plastic Forcast combine des études dynamiques du plastique dans l'atmosphère aux prévisions météo traditionnelles pour prévoir les pluies de pastiques quotidiennes. Les chiffres de ce bulletin sont pour l'essentiel basés sur des microparticules de forme fibreuse », peut-on lire sur le site, qui précise que des études récentes montrent qu'il existe des particules encore plus petites, et donc que les chiffres sont potentiellement sous-estimés…