Vous ne rêvez pas : un champignon pourrait un jour remplacer le plastique des pièces de nos appareils électroniques

L'équipe de chercheurs a ainsi essayé d'appliquer différentes couches du Fomes fomentarius à des produits du quotidien. L'une d'elles pourrait faire office d'enrobage résistant à l'impact, notamment pour les pare-brise. La couche du milieu, plus douce, pourrait reproduire du cuir. La plus dure, enfin, s'apparente à du bois et a d'ailleurs été utilisée durant des siècles comme alternative au petit bois pour faire du feu.

Les applications potentielles de ce champignon sont donc nombreuses. Mais il n'est pas le seul à avoir attiré l'attention des chercheurs. D'autres études ont en effet démontré l'intérêt des champignons dans les domaines du matériel de construction, de l'emballage ou des textiles. Un prototype d'écouteurs a notamment été développé à partir de mycélium, une structure composant le champignon.

Cela offrirait donc une alternative prometteuse au plastique, difficilement recyclable, et pourrait ainsi réduire drastiquement la production de déchets et la pollution pour une version plus aisément biodégradable. Ceci dit, il y a encore fort à faire avant d'exploiter massivement ces champignons.

Des recherches et des tests intensifs seront nécessaires, et il convient, si cela aboutit, de les produire en masse sans avoir à les récolter dans la nature, au risque de mettre en péril la biodiversité. Il faudrait aussi éventuellement en modifier le génome pour exacerber les propriétés les plus pertinentes. Quoi qu'il en soit, les idées sur le sujet ne manquent pas et poussent… comme des champignons.