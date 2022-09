Batteries et pièces de rechange plus durables : pour Fairphone, l'UE doit faire encore plus

Eva Gouwens aborde très judicieusement l'évolution attendue du modèle économique de la réparation d'appareils. Elle rappelle ainsi que les fabricants peuvent aujourd'hui réclamer aux réparateurs de s'enregistrer et de payer des frais pour accéder aux informations et notices de réparation, ce qui crée un obstacle à des offres de réparation à la fois peu coûteuses et rapides. « Si les réparations deviennent trop coûteuses et prennent trop de temps pour le consommateur moyen, la plupart éviteront probablement de réparer leurs propres appareils et opteront pour l'achat d'un nouvel appareil », ajoute-t-elle. Difficile d'aller contre son raisonnement.