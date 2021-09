L’Allemagne veut imposer un délai minimum de 7 ans avant la fin du support logiciel d’un smartphone

Sept ans. C'est l'ambitieuse proposition de durée que porte l'Allemagne pour le support des smartphones, qu'il s'agisse aussi bien des mises à jour logicielles que de sécurité. Une volonté ferme de Berlin d'engager un cycle éco-responsable concernant la conception et, surtout, la durabilité de ces produits. Le lancement d'un label d'éco-responsabilité et de réparabilité européen, conjointement avec la Commission européenne, est lui-aussi soutenu par l'Allemagne.

Et le support n'est pas le seul enjeu. Dans un souci tout aussi environnemental et éco-responsable, l'Allemagne souhaite que les pièces détachées des appareils soient disponibles pendant au moins cinq ans, et même six ans pour les tablettes. Même si la république fédérale n'a pas (encore) planché sur une mesure de stabilisation des prix de ces pièces, elle compte travailler sur le plafonnement de leur tarif par les constructeurs. Au niveau du délai de livraison en revanche, l'Allemagne veut qu'il n'excède pas cinq jours.

Du côté des constructeurs, c'est une (logique) soupe à la grimace. Apple, Samsung ou encore Huawei ne souhaitent pas fournir un support logiciel supérieur à deux ans et sécuritaire plus long que trois ans. Dans les faits, une firme telle que la Pomme dépasse déjà ces durées de support, avec près de cinq années. De même, au niveau des pièces, la volonté de ces constructeurs est de se limiter aux écrans et batteries.