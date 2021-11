Redevance copie privée : le Sénat vote l'extension aux produits reconditionnés

Le 1er juin 2021, la Commission de la copie privée a voté son nouveau barème applicable depuis le 1er juillet en étendant celui-ci aux tablettes et smartphones reconditionnés, alors que ces mêmes produits sont déjà frappés une première fois par la redevance copie privée lors de leur achat neuf. Ce barème, désormais sacralisé par la loi votée par le parlement, oblige notamment les reconditionneurs à payer une redevance grimpant jusqu'à 7,20 euros pour un mobile dont la capacité de stockage est inférieure à 64 Go, et de 8,40 euros pour un téléphone portable dont la capacité de stockage est supérieure à 64 Go.