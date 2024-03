Elle achète un laser gadget pour son chat sur Temu et se retrouve devant la justice

Temu, un site de vente en ligne installé en Chine, est connu pour proposer une variété de gadgets à des prix défiant toute concurrence. Application la plus téléchargée en France en août 2023, l'entreprise de l'Empire du Milieu fait face à une vague croissante de critiques pour la vente de produits qui sont non seulement dangereux, comme les chauffages d'appoint ou les jouets pour enfants, mais aussi illégaux en Suisse.

Plusieurs consommateurs ont été pris au dépourvu par ces pratiques et se retrouvent maintenant confrontés à des problèmes juridiques. Et on le sait, la Suisse ne plaisante pas avec la sécurité des biens et des personnes sur son territoire, en étant le vivier des solutions de stockage cloud les plus sécurisées du marché.

Un exemple frappant est celui de Patricia, une résidente suisse qui a récemment acheté un laser pour son chat sur Temu, seulement pour découvrir que le produit était considéré comme une arme en Suisse, et donc interdit.