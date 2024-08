La trajectoire de l'homme d'affaires est d'autant plus impressionnante que la réussite de Temu n'a même pas 10 ans. Il a en effet fondé Pinduoduo en 2015, après avoir remarqué que le temps de plus en plus important passé par les gens sur les réseaux sociaux ne se traduisait pas par un accroissement des achats effectués sur ces mêmes plateformes.

En quelques années, son nouveau modèle de plateforme commercial a séduit partout en Chine, au point qu'en 2020, il dépassait le monstre sacré national Alibaba en nombre d'acheteurs actifs. Car, en Chine comme ailleurs, avec la hausse toujours plus grande des prix, les consommateurs ont plus tendance à chercher le moins. Ce qui fait le bonheur de Temu, et de son fondateur Huand Zheng, aujourd'hui 25ᵉ fortune mondiale au classement Forbes.