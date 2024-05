Ten Ten : cette application plébiscitée par les ados, mais aussi très intrusive et gourmande en données personnelles

Il n'en fallait pas plus aux parents et experts en cybersécurité pour être inquiets face à ce succès fulgurant, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et la gestion des données personnelles.

Et c'est là qu'il faut bien s'accrocher pour ne pas tomber de l'armoire. L'application demande en effet un accès étendu aux informations des utilisateurs, y compris leurs contacts, leur localisation et leur adresse IP. Pour s'inscrire et utiliser Ten Ten, il est nécessaire de partager son carnet d'adresses. S'il est possible de refuser cette autorisation, alors l'utilisateur sera prié d'utiliser une autre application, car l'accès à Ten Ten lui sera tout simplement refusé.



Ten Ten se défend de mettre ses utilisateurs en danger et affirme que les conversations sont éphémères et non stockées. Pourtant, ses conditions d'utilisation laissent entendre que les données collectées peuvent être utilisées pour des « intérêts commerciaux légitimes » et potentiellement partagées en cas de fusion ou d'acquisition. Cette ambiguïté dans la politique de confidentialité, encore « en cours de rédaction », n'a pas pour effet de rassurer.



Quant à l'intrusivité de l'application, on dépasse la simple collecte de données. Ten Ten fonctionne en arrière-plan, permettant aux messages vocaux de parvenir à tout moment, même lorsque le téléphone est verrouillé. Si cela peut amuser les ados, cette option peut rapidement devenir cauchemardesque. Des utilisateurs rapportent des situations embarrassantes, comme des messages reçus en plein cours, provoquant des interruptions bruyantes et des exclusions. « N'allez jamais en cours avec votre téléphone si l'application est installée », avertit Wissam, un créateur de contenu populaire sur TikTok, après que son ami s'est fait exclure de classe à cause de Ten Ten.



L'application peut même fonctionner lorsque le téléphone est en mode veille, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent être réveillés en pleine nuit par des messages non sollicités. Cette omniprésence de Ten Ten perturbe non seulement les utilisateurs, mais aussi leur entourage. Les adolescents utilisent parfois l'application pour des canulars, aggravant encore les nuisances.

Toutefois, même si Ten Ten est une application française dont les serveurs sont situés aux États-Unis, elle reste soumise au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. En effet, ce règlement s'applique à toute entreprise traitant des données personnelles d'utilisateurs européens, quel que soit le lieu d'implantation de ses serveurs. Ten Ten doit donc respecter les mêmes exigences strictes en matière de collecte, d'utilisation et de sécurisation des données que les autres services en ligne.

En revanche, le stockage outre-Atlantique soulève des interrogations légitimes sur un éventuel accès des autorités américaines à ces données privées. Il incombe donc aux utilisateurs d'être vigilants sur les permissions accordées à l'application et les potentiels risques associés, malgré le cadre protecteur du RGPD. Une transparence totale de Ten Ten sur ses pratiques permettrait de lever ces doutes et serait la bienvenue pour rassurer les parents, notamment.



Il existe toutefois quelques échappatoires à Ten Ten, comme activer le mode « ne pas déranger », passer en mode avion ou… simplement désinstaller l'application.