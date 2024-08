Lorsque l'on pense à l'écosystème Apple, beaucoup de choses nous viennent à l'esprit : l'iPhone, l'App Store, AirDrop, iCloud, FaceTime… Parmi les éléments clés qui constituent cet écosystème, on y retrouve également l'Apple ID (ou l'identifiant Apple), qui permet aux utilisateurs de se connecter aux services de la Pomme à l’aide d’un simple identifiant et d'un mot de passe. Pour plus de transparence, celui-ci est accessible depuis n'importe lequel des appareils Apple que vous possédez.

Dans un communiqué de presse, la société dirigée par Tim Cook a confirmé que l'identifiant Apple allait dorénavant porter un nouveau nom. Par conséquent, c'est désormais Compte Apple qu'il faudra l'appeler : « Avec les versions d'iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia et watchOS 11, l'identifiant Apple est renommé Compte Apple pour une expérience de connexion cohérente sur les services et appareils Apple, et s'appuie sur les informations d'identification existantes de l'utilisateur ».