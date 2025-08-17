Les copies des passeports ont été volées massivement dans les serveurs de plusieurs hôtels italiens. De quoi mettre en danger de nombreuses personnes.
Les vols de données sont devenus assez communs ces derniers temps, notamment à travers le hack de grandes entités économiques. Mais en général, ce sont plutôt des données simples, ne permettant que de créer des campagnes de phishing, qui sont dérobées. Aujourd'hui, on est sur un cas différent avec une affaire qui a eu lieu du côté de l'Italie, et qui pourrait avoir un impact important sur les victimes.
Des dizaines de milliers de copies de passeports volées à des hôtels italiens
Mauvaise nouvelle du côté du dark web. Comme nous l'apprend le média Watson, un hacker, surnommé « mydocs », s'y est vanté avoir piraté les serveurs de plusieurs établissements hôteliers italiens. Une opération qui lui a permis de voler les scans de dizaines de milliers de passeports et cartes d'identité.
Et le même média nous offre le nom des hôtels déjà connus et qui auraient été touchés :
- L'Hotel Ca' dei Conti, à Venise (38 000 scans dérobés) ;
- La Casa Dorita, à Milano Marittima (2 300 scans) ;
- Resort Regina Isabella, île d'Ischia (30 000 scans) ;
- L'Hotel Continentale, à Trieste (17 000 scans).
Une fuite grave pour les personnes victimes
C'est l'Agence italienne pour le numérique (Agid) qui a sonné l'alerte, en publiant notamment un communiqué de presse dans lequel elle indique avoir « détecté une activité de vente illégale de documents d'identité qui auraient été dérobés à des hôtels opérant sur le territoire italien ». Des documents d'identité qui sont des « scans en haute résolution ».
On est ici sur un piratage assez grave, puisque avec ces pièces d'identité, il est possible d'aller plus loin que les attaques traditionnelles de phishing. Les acquéreurs de ces pièces d'identité peuvent en effet créer des comptes bancaires ou contracter des crédits au nom des personnes dont la copie du passeport a été volée. Et l'affaire pourrait ne pas s'arrêter là, car à ce jour, il y aurait 10 hôtels victimes de ces attaques, et « il n'est pas exclu que d'autres cas puissent émerger dans les jours à venir » selon les autorités italiennes.