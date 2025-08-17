C'est l'Agence italienne pour le numérique (Agid) qui a sonné l'alerte, en publiant notamment un communiqué de presse dans lequel elle indique avoir « détecté une activité de vente illégale de documents d'identité qui auraient été dérobés à des hôtels opérant sur le territoire italien ». Des documents d'identité qui sont des « scans en haute résolution ».

On est ici sur un piratage assez grave, puisque avec ces pièces d'identité, il est possible d'aller plus loin que les attaques traditionnelles de phishing. Les acquéreurs de ces pièces d'identité peuvent en effet créer des comptes bancaires ou contracter des crédits au nom des personnes dont la copie du passeport a été volée. Et l'affaire pourrait ne pas s'arrêter là, car à ce jour, il y aurait 10 hôtels victimes de ces attaques, et « il n'est pas exclu que d'autres cas puissent émerger dans les jours à venir » selon les autorités italiennes.