Votre carte d'identité, votre passeport, votre visa sur le Dark Web ? Impossible ! Et pourtant, on le sait, les malwares se multiplient et se spécialisent. Dernièrement, on entend surtout parler d'infostealers. Ces derniers infiltrent ordinateurs, smartphones ou tablettes pour rechercher et exfiltrer des fichiers sensibles comme des scans de documents officiels. Si pendant longtemps, il était relativement simple de repérer un logiciel malveillant, désormais, ces spywares de nouvelle génération présentent une structure modulaire et un canal sécurisé leur permettant d'installer des extensions pour mieux se confondre avec le système cible et extraire des données de manière sécurisée avec un serveur externe.

Par ailleurs, les pirates profitent de failles dans les agences de voyage ou les compagnies aériennes, souvent ciblées à cause du volume de données stockées. En infiltrant ces systèmes, ils accèdent aux documents chargés par les clients, lesquels sont ensuite transférés et revendus sur le dark web. Les faux sites de voyage constituent également un piège efficace : en imitant parfaitement les plateformes officielles, ces sites de phishing incitent les internautes à saisir leurs informations et à y déposer leurs documents de voyage.

Et parfois, la faille vient de la victime elle-même. Il suffit, par exemple, de stocker ses documents sur un service cloud non sécurisé, via un lien de partage public. Bien souvent, ces liens sont oubliés et les documents restent en accès libre. Enfin, la méthode traditionnelle consiste à récupérer les cartes d’embarquement ou les réservations jetées, voire volées physiquement, dans les aéroports.

Une fois acquis, ces documents alimentent un vaste marché clandestin où ils sont exploités pour diverses formes de fraude et d’usurpation d’identité.