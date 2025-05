Autant dire qu'il y a de nombreuses occasions de se faire un jour voler ses données bancaires. Alors, pour limiter le plus possible les risques, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. La première, et de loin, est celle d'adopter des comportements de prudence face aux mails alarmistes et douteux habituels du phishing, et éviter les sites illégaux ainsi que les redirections de navigateur trompeuses.

Il est aussi nécessaire de protéger la machine que l'on utilise pour naviguer sur internet, et de se doter d'un antispyware de qualité. Enfin, il peut aussi être utile pour certaines transactions de passer par des moyens de paiement intermédiaires pour ses achats en ligne, dont les exemples les plus connus sont PayPal, Apple Pay ou bien Google Pay.