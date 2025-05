Codé en .NET, Chihuahua se distingue par sa capacité à contourner les dispositifs de sécurité classiques. Il cible notamment les données d’identification (et donc les mots de passe), les cookies, l’historique de navigation et les extensions de navigateur liées aux cryptomonnaies.

D'après les experts, l’analyse du code révèle que Chihuahua échappe aux dispositifs de détection via des techniques de chiffrement et de dissimulation. Surtout, Chihuahua est un malware modulaire avec une structure évolutive. Il exploite des scripts PowerShell pour télécharger des "add-ons". Ce module déclenche une chaîne d’exécution complexe en plusieurs étapes, laquelle utilise l’encodage Base64, et l’offuscation par chaînes hexadécimales. De cette manière, hackers sont en mesure d’adapter rapidement leur arme en fonction des protections rencontrées ou des objectifs visés.