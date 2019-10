Une mise à jour des Google Home brique des appareils... bons pour la poubelle ?

Les plaintes de propriétaires de Google Home fleurissent sur Internet

Des appareils non remplacés

Source : 9to5 Google

Les mises à jour des appareils se faisant automatiquement, sans que les utilisateurs n'en soient forcément avertis, c'est donc avec surprise que certains se sont aperçus du problème.Des appareils ne répondant plus, et dont les quatre voyants sont allumés : voilà ce qui est rapporté par de nombreux utilisateurs de Google Home. Si certains semblent avoir réussi à résoudre le problème en redémarrant l'appareil ou en effectuant une réinitialisation de celui-ci, la majorité desa visiblement été moins chanceuse.Fin septembre, le géant a reconnu le problème et indiqué qu'une équipe dédiait son travail à sa résolution. Cependant, depuis, c'est silence radio pour Google.Du côté des utilisateurs, les appareils étant hors garantie ne pourront être remplacés.Il ne leur reste alors plus qu'à espérer que Google puisse corriger la mise à jour du micrologiciel et mette en place un programme de dépannage pour les utilisateurs ayant un appareil désormais défectueux.