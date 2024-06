CCleaner 6.25 va améliorer la mise à jour de vos pilotes

CCleaner, le célèbre outil de nettoyage et d'optimisation pour PC, a récemment publié sa version 6.25. Cette mise à jour introduit plusieurs améliorations significatives visant à améliorer l'expérience utilisateur et à renforcer la performance de l'application. En plus d'élargir les bases de données de Driver Updater et de Software Updater, cette version corrige divers bugs et apporte des améliorations de stabilité et de performance.