Coronavirus : objectif 10 000 respirateurs en 50 jours pour Air Liquide, PSA, Valeo et Schneider

Mardi, le président de la République Emmanuel Macron a fait une déclaration aussi symbolique qu'importante, depuis l'usine de l'entreprise Kolmi-Hopen, spécialisée dans la fabrication de matériel médical et plus particulièrement de masques, à Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire). Le chef de l'État y a annoncé l'établissement d'un consortium destiné à fabriquer 10 000 respirateurs d'ici mi-mai, pour venir en aide aux centres hospitaliers qui ont plus que jamais besoin de disposer du matériel nécessaire à la santé des patients traités du coronavirus.Le gouvernement avait officiellement demandé à un groupe d'industriels français d'étudier la possibilité d'augmenter la production de respirateurs, pour en livrer un total de 10 000 dans les 50 jours. Piloté par Air Liquide, leader mondial des gaz, le consortium a finalement réuni le groupe français à d'autres géants hexagonaux : PSA, Schneider Electric et Valeo Les quatre sociétés «», apprend-on dans un communiqué diffusé par Air Liquide.Une centaine d'entreprises partenaires va également être mise à contribution pour fournir les 300 composants essentiels à la fabrication des équipements médicaux.Dans le détail, le groupe PSA va directement contribuer au potentiel de production en créant un atelier spécifique dans son usine de Poissy (Yvelines), où 50 salariés volontaires ont décidé de se mobiliser pour produire le bloc central du système. Les pièces seront ensuite livrées à Air Liquide, qui se chargera de l'assemblage et du contrôle final.Valeo, de son côté, a annoncé mettre sur le coup toute une équipe dédiée d'acheteurs, qui devra veiller à ce que les fabricants soient approvisionnés en pièces nécessaires à la production des respirateurs, tout en apportant un support technique grâce à des équipes R&D, notamment en ce qui concerne les parties plastique, mécanique et électronique des appareils.Enfin, Schneider Electric fournira une partie du matériel permettant la reconfiguration des lignes de production et opérera la sécurisation des approvisionnements en composants électroniques et électrotechniques, outre de nombreux collaborateurs - près d'une centaine - mobilisés sur le site d'Air Liquide, à Antony (Hauts-de-Seine).», annonce Air Liquide.