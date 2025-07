La coupe est assurée par 5 lames pivotantes, atteignant une coupe totale de 20 cm. La hauteur est réglable depuis l'application mobile ou via une molette intégrée.

Pour ne pas risquer de blocage à cause d'éléments métalliques et autres interférences, ces robots combinent un positionnement GPS, kinétique, V-SLAM et IA. Ces quatre technologies s'enclenchent selon les cas. Par exemple sous les arbres touffus, le V-SLAM s'avère plus précis de concert avec l'IA. Alors que le GPS et positionnement kinétique est plus précis sous un ciel ouvert.