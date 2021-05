Amibot Animal Origin : le premier aspirateur robot écoresponsable assemblé en France

La marque Amibot n'est pas peu fière de présenter aujourd'hui son nouveau robot-aspirateur « Animal Origin ». Un aspirateur qui se présente comme « dessiné et assemblé en France, éco-responsable, et conçu pour les poils d'animaux ».

Compatible avec une application disponible sur iOS et Android, l'aspirateur Animal Origin bénéficie en effet d'une nouvelle finition en chêne, pour un style à la fois plus nature et plus tendance. Comme son nom l'indique, l'aspirateur promet une efficacité maximale sur les poils de nos chiens et chats.