WWDC 2019 : quelles sont les annonces attendues durant la grand-messe d'Apple ?

iOS 13 et macOS 10.15

WWDC 2019 : quid de nouveaux périphériques, Mac, iPhone ou iPad ?

ouvoici ce à quoi s'attendre !Lacuvée 2019 donnera à coup sûr un avant-goût officiel et complet d'iOS 13, la prochaine mise à jour logicielle d'pour iPhone et iPad. Un déploiement est toujours prévu pour septembre, en parallèle du lancement des prochainset après la mise à disposition de versions bêta pour les développeurs.devrait apporter tout un ensemble de nouveautés : le mode sombre en étant très probablement la plus attendue par tous les utilisateurs. Pour l'instant, nous savons qu'iOS 13 devrait appliquer ceà l'ensemble du système. Les fuites révélaient déjà il y a quelques semaines de nombreuses améliorations à venir, avec notamment de nouvelles versions de. Il faudra également probablement s'attendre à des changements pour, qui intégrera à priori un nom d'affichage et une photo de profil. Il sera aussi possible de muter une conversation avec. L'ajout d'un gestionnaire de téléchargement au sein deserait aussi au rendez-vous.On peut également s'attendre à voir Apple tirer pleinement parti du dernier, avec l'ajout d'une nouvelle interface pour le multitâche et un écran d'accueil revisité.Pour le système d'exploitation des ordinateurs Apple, nous savons quesera officiellement présenté lors de la WWDC 2019. L'année dernière, Apple avait présenté une technologie de portage d'applications iOS sur macOS (Marzipan). De nouvelles informations à ce sujet sont à prévoir. Nous n'en savons pas plus à ce jour.Apple a toujours insisté sur le fait que laétait un événement axé sur les logiciels, et non pas un lieu de lancement pour des éventuels nouveaux périphériques. C'est pourtant déjà arrivé par le passé et, il y a fort à parier qu'Apple prépare un nouveau, accompagné d'un nouvel écran, très attendu par les développeurs et les utilisateurs depuis 2017. Pour rappel, le Mac Pro cylindrique avait été révélé lors de la WWDC 2013. On peut donc s'attendre à un petit aperçu.Concernant la gamme des Mac, nous n'attendons pas grand chose, si ce n'est éventuellement une communication officielle de l'entreprise vis-à-vis des problèmes relatifs aux. À ce jour, rien n'est bien évidemment confirmé. Même chose pour les iPhone, qui attendront probablement la fin d'année.Il sera possible de regarder la keynote du WWDC 2019 sur Safari, en visitant la page des événements Apple. Sur PC, même chose mais en passant par Edge. Sur iOS, une app « WWDC » existe pour regarder le flux en direct, même chose pour l'Apple TV 2 et 3.