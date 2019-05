Fuite : les nouveautés d’iOS 13 dévoilées en détail avant la WWDC 2019

Une Keynote très attendue par les utilisateurs d'iOS

iOS 13 : passage en revue de toutes les nouveautés

Apple Inc. prévoit de très nombreuses nouveautés pour la future conférence mondiale des développeurs le 3 juin. Au menu, une flopée de nouveautés et outils de développement. La société californienne a prévu de dévoiler les prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation iOS et macOS, concernant ainsi l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV. Refonte de Maps, de Rappels, de Messages ou encore le lancement de nouvelles apps pour l'Apple Watch, la conférence s'annonce solide en nouveautés. Bien évidemment, les projets d'Apple pourraient changer d'ici à l'événement. La société pourrait également choisir de reporter certaines fonctionnalités jusqu'à l'année prochaine, comme ce fut le cas l'an dernier. Selon la fuite, les nouveautés qui devraient être intégrées à iOS 13 sont nombreuses. Les ajouts majeurs concernent notamment un mode sombre et la réduction drastique de bugs. L'arrivée d'un dark mode similaire à Mojave devrait aussi faire son apparition, avec la possibilité de l'activer et de le désactiver depuis le centre de contrôle. À l'instar de SwitfKey ou Gboard, il sera également possible de glisser son doigt sur le clavier afin de taper des mots.