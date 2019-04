Apple supprime de son Store des apps de contrôle parental posant des risques de sécurité

Des apps de contrôle parental supprimées du jour au lendemain sur l'App Store

Apple explique avoir agi pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs



Avec iOS 12,introduisait la fonctionnalité, un dispositif de contrôle de l'utilisation de son smartphone. En plus de donner avec précision le nombre d'heures passées sur son téléphone, Temps d'écran permet également dedes appareils de ses enfants.Le dispositif avait vite montré ses limites et des développeurs tiers ont eu aussitôt fait de proposer leurs propres applications pour mieux encadrer l'usage des iPhone ou des iPad de toute la famille.Mais le New York Times nous apprend que les équipes d'Apple n'auraient apparemment pas apprécié cette concurrence et auraient restreint ou tout bonnement suppriméles plus populaires sur l'App Store. D'autres logiciels, plus confidentiels, auraient également subi le même sort.Pourtant, Apple se défend de toute intention hostile vis-à-vis de la concurrence et aurait agi pourde ses utilisateurs. Selon les explications apportées par Phil Schiller, Directeur marketing de la marque en réponse à l'e-mail d'un utilisateur, les applications visées par les équipes de validation de l'App Store utilisaient des outils(Mobile Device Management), nécessitant l'installation d'un profil permettant un contrôle complet des données et de l'appareil en général.Ces outils sont communément utilisés dans le cadre d'une gestion de flotte d'iPhone par une entreprise ou dans le milieu scolaire, mais n'ont pas leur place, selon Apple, dans une application grand public de contrôle parental.», conclut Apple dans un communiqué publié sur son site web. Le constructeur en profite pour, même ceux créant des logiciels concurrents à ceux d'Apple...pourvu qu'ils n'enfreignent pas les règles établies.