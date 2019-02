Google renforce son contrôle et a rejeté 55% d’apps en plus en 2018

Google resserre les vis du Play Store

La sécurité des utilisateurs est une priorité pour 2019

Source : NeoWin

Il est plus difficile pour des développeurs malveillants de passer entre les mailles du filet du. Le moteur de recherche a publié quelques données chiffrées concernant lades applications soumises à validation.En 2018, Google a rejeté 55 % d'applications en plus par rapport à 2017. L'entreprise a également retiré des applications au fonctionnement jugé contraire aux règles d'utilisation de la plateforme. Ses suppressions ont également augmenté de 66 % d'une année sur l'autre. Google indique que des dizaines de milliers d'applications sont concernées.Google a à plusieurs reprises été accusé de laxisme quant à la vérification des logiciels soumis, ce qui a engendré des problèmes de sécurité pour de nombreux utilisateurs. L'année 2019 sera dédiée à l'amélioration de ladu Play Store, d'après l'entreprise. Le géant de Mountain View a déjà annoncé le mois dernier qu'il supprimerait désormais toutes les applications demandant inutilement desd'accès aux historiques d'appels ainsi qu'aux conversations SMS.Google va également renforcer la protection des données personnelles des utilisateurs en exigeant des développeurs des explications claires concernant les permissions demandées à l'utilisateur et dans quel cadre l'application utilise telle ou telle fonction du smartphone, comme le GPS ou l'appareil photo.Enfin, Google va améliorer la vérification des applications effectuées par des employés de l'entreprise. Lesdu Play Store sont majoritairement automatisées afin d'améliorer la rapidité de publication d'une mise à jour. Désormais, les contrôles seront mieux répartis pour éviter de laisser passer une application au fonctionnement douteux.