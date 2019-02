Apple Plans propose désormais les cartes intérieures de certains endroits

Crédits : Shutterstock

Apple Plans affiche désormais l'intérieur des centres commerciaux

Il suffit de zoomer au maximum sur un établissement compatible pour voir apparaître sa carte intérieure.



Seul l'aéroport de Nice est actuellement compatible avec la fonctionnalité.

Lesintérieures sont monnaie courante aux États-Unis, où rares sont les centres commerciaux à ne pas afficher leur dédale dansou les solutions concurrentes. La déclinaison française du service de cartographie de la firme est plus lente à la détente et accueillait, la semaine dernière, ses premières cartes intérieures.Disponible sur iOS (la version macOS de Plans ne semble pas encore à jour), cette fonctionnalité vous permet de visualiser en détails la configuration de certains bâtiments au sein desquels il est aisé de se perdre. Pratique lorsque l'on recherche une boutique en particulier, oupar exemple.Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle seulssont compatibles avec la fonctionnalité et ils se situent tous en Île-de-France. Exception faite de, qui semble pour l'instant être l'unique aéroport du pays à afficher sa carte intérieure sur le service d'Apple.Il ne fait aucun doute qu'à terme tous les établissements auront droit à ce type d'affichage. Mais Apple se refusant à communiquer tout calendrier, difficile d'avoir une idée claire de la fenêtre de disponibilité du service.