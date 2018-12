Apple Plans ajoute les informations de transport en Belgique et en Suisse

Les plans détaillés de plusieurs aéroports

Aéroport de Brisbane (BNE)

Aéroport international du centre du Japon (ONG)

Aéroport international de Cincinnati / Northern Kentucky (CVG)

Aéroport international de Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)

Aéroport international Jackson-Medgar Wiley Evers (JAN)

Melbourne Airport (MEL)

Aéroport international de Tokyo Narita (NRT)

Via : iPhonote

Comme vous le savez si vous vivez dans une grande métropole, cette fonctionnalité vous permet de vous voir proposer le meilleur itinéraire possible pour se rendre d'un point A à un point B, en utilisant les transports en commun.Mais contrairement à CityMapper,ne vous indique toujours pas dans quel wagon vous mettre pour sortir le plus rapidement possible du sixième cercle de l'enfer parisien.Cette petite mise à jour s'accompagne également de l'ajout du plan détaillé de plusieurs aéroports internationaux, dont voici la liste :Grâce à ces informations, vous pourrez par exemple vous laisser guider par Apple Plans vers votre terminal, ou vers le duty free le plus proche.