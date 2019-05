iOS 13 : des images fuitées révèlent le mode sombre et les applications mises à jour

© 9to5Mac

Le mode sombre sera bien au programme d'iOS 13

Apple va simplifier le fonctionnement de ses applications historiques

sera présenté ce lundi lors de la WWDC 2019 , qui se tiendra à San Francisco. Le constructeur a, comme à son habitude, gardé le secret le plus complet sur le contenu de cette mise à jour majeure, même si de nombreuses fonctionnalités ont été éventées ces dernières semaines.Le site, décidément bien renseigné, vient de confirmer une partie de ces révélations en publiant desqui en montrent davantage sur les nouveautés qui attendent les utilisateurs d'et d'en septembre prochain.C'est probablement la fonctionnalité la plus attendue : leexiste bel et bien, et l'on peut en voir un aperçu, appliqué ici dans l'applicationa choisi un fond entièrement noir, et parfaitement adapté aux écrans OLED qui équipent ses appareils les plus haut de gamme. Le dock sera aussi adapté au monde sombre et légèrement plus foncé qu'aujourd'hui.L'applicationva également être re-designée. Le système de cartes va être abandonné au profit d'une liste classique de rappels classés par thèmes, permettant d'accéder à ceux prévus pour la journée, ou ceux marqués d'un drapeau.Les images publiées montrent également que le mode d'édition des captures d'écran va proposer une. Le cadre gris qui entoure la nouvelle capture serait remplacé par une version floutée du fond d'écran et Apple a rafraîchi les outils de dessin. La mise à jour serait ici uniquement esthétique, aucune nouvelle fonctionnalité ne semble avoir été implémentée, à première vue.Enfin Apple va proposer une nouvelle application,qui regrouperait les services « Localiser mon iPhone » et « Localiser mes amis ». Le logiciel sera la seule porte d'entrée pour accéder au suivi géographique, et l'on peut en découvrir la nouvelle icône, à défaut d'en savoir plus sur l'interface.Rendez-vous lepour suivre en direct la présentation officielle d'iOS 13 et des autres systèmes d'exploitation d'Apple.