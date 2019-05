WWDC 2019 : Apple donnera sa keynote le lundi 3 juin

Un programme copieux est attendu au menu de ce keynote



Source : 9to5Mac

La date était attendue, elle est aujourd'hui confirmée par. Le constructeur tiendra sa présentation annuelle à l'ouverture de lale lundi 3 juin à 19 h, heure française. Lors de cet événement réservé aux développeurs, Apple présentera dans le détail lesiOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 et watchOS 6.De nombreuses nouveautés sont à prévoir, avec notamment l'arrivée d'un mode sombre pour l'iPhone et l'iPad, mais également la montée en puissance du projet Marzipan qui va offrir plus de passerelles entre les systèmes mobile et de bureau.Évidemment, Clubic vous fera en suivre en direct la conférence et vous proposera un récapitulatif complet des différentes annonces.