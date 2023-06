L'Apple Vision Pro est l'écran que tous les GAFAM rêvent que vous ayez toujours devant les yeux

Avec l'annonce de son Apple Vision Pro, la marque à la pomme affirme vouloir inaugurer l'ère de l'informatique spatiale. Plus qu'un simple casque de réalité virtuelle et augmentée, ce nouvel appareil est présenté comme un ordinateur aux capacités inédites, capable de créer des passerelles entre la réalité et le monde virtuel. Depuis son officialisation lundi dernier, le Vision Pro n'a cessé de faire réagir le monde de la Tech. Malgré son prix excessif de 3 499 dollars, force est de constater que ce dernier semble promettre de nouveaux usages en matière de productivité et de divertissement.