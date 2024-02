Un Américain portant le casque Apple Vision Pro au volant de son Cybertruck fait réagir le gouvernement fédéral

Du côté des autorités américaines, on n'a pas non plus apprécié ce buzz. Le secrétaire au Transport Pete Buttigieg s'est ainsi fait l'écho de cette vidéo sur son compte officiel. Et comme on peut le deviner, ce n'était pas vraiment pour s'amuser de cette situation incongrue.

« Rappel - Tous les systèmes avancés d'aide à la conduite disponibles aujourd'hui exigent que le conducteur humain soit aux commandes et pleinement engagé dans la conduite à tout moment » a-t-il ainsi posté comme commentaire.

Cette petite remise au point ne s'est accompagné d'aucun commentaire à caractère légal. Se pourrait-il que, face à une éventuelle massification de ces casques, les États-Unis répondront à l'avenir à ce genre d'utilisation par le vote de nouvelles lois, prohibant leur utilisation dans un certain nombre de cas donnés ?