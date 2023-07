Comment des conducteurs de Tesla dupent leur véhicule pour ne pas garder les mains sur le volant

Après la parution du papier du Washington Post, Amazon et Alibaba ont déclaré avoir supprimé les produits, invoquant des problèmes de sécurité et des violations de leurs politiques. « Les produits en question ont été listés de manière évasive, ont été retirés, et nous prenons des mesures correctives. Amazon ne tolère pas les comportements illégaux ou évasifs, et nous sanctionnons les mauvais acteurs qui font de fausses déclarations factuelles à leurs clients », a commenté le géant du commerce électronique.