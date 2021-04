Pour Apple, la réalité augmentée servira à enrichir les discussions

Le Président-Directeur Général d'Apple confie que la réalité augmentée est une technologie « considérablement importante » pour le futur de la société. Selon lui, l'AR trouvera notamment des applications dans les conversations, pour lesquelles elle permettra d'ajouter des fonctionnalités enrichies.

« Vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. On peut soutenir qu'elle pourrait même être encore meilleure si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d'autres éléments visuels », explique-t-il à la journaliste Kara Swisher. Et de poursuivre : « Je vois déjà la réalité augmentée décoller dans certains de ces domaines avec l’utilisation du smartphone. Et je pense que la promesse sera encore plus grande à l'avenir ».