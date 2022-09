Porter un casque VR pour réduire les anesthésiants lors de chirurgie ? C'est une piste très sérieuse

L’étude, publiée dans la revue PLOS One, a été menée par des chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, dans l’État du Massachusetts. 34 patients nécessitant une chirurgie de la main, sans anesthésie complète, ont ainsi été scindés en deux groupes : le premier a été équipé d’un casque VR pendant l’intervention, mais pas le second. Le casque diffusait notamment des vidéos relaxantes, comme un ciel étoilé, de la méditation ou des scènes issues de la nature. L’objectif des chercheurs était de voir si la réalité virtuelle permettait d’administrer moins d’anesthésiants, et le résultat est sans appel.