Galette-saucisse et beurre salé : Microsoft songe à investir des milliards d'euros en Bretagne

Trouver un endroit pour construire un complexe de plusieurs hectares n'est jamais une mince affaire. Il faut non seulement avoir l'espace nécessaire, mais également obtenir l'autorisation de lancer une telle entreprise. En France, où l'artificialisation des sols devient un enjeu majeur pour les autorités, cela pourrait même relever de la mission impossible.

Enfin, presque, car la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, qui limite les projets de construction sur les terres agricoles, ne s'applique pas partout, à l'instar des zones industrielles. Il ne reste plus qu'à dénicher une société prête à libérer quelques dizaines d'hectares, et vous avez l'endroit idéal pour installer un data center. Microsoft l'a bien compris et a peut-être même trouvé ce qui lui faut à Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes.

En effet, PSA y a libéré une partie de son complexe industriel de la Janais, en raison d'un volume de production insuffisant. L'espace disponible serait suffisant pour accueillir jusqu'à trois centres de données, et Microsoft aurait engagé des discussions à ce sujet avec le maire de la ville, Philippe Bonnin. Pour le géant américain, il s'agit d'un projet assez important, qui pourrait lui coûter plusieurs milliards d'euros, selon nos confrères du Télégramme.