Apple Intelligence fonctionne exclusivement sur des appareils équipés d'une puce suffisamment puissante, comme l'A17 ou le M1, afin d'assurer un traitement fluide. Avec iOS 18.2, l'introduction de nouvelles fonctionnalités comme Image Playground, Genmoji, ou encore ChatGPT dans Siri a fait grimper les besoins de stockage à 7 Go. Une augmentation rapide, comparée aux 4 Go requis il y a encore peu.

Apple a choisi de tout traiter localement, ce qui implique de prétélécharger et de stocker les modèles d'IA directement sur chaque appareil. Alors, certes, côté confidentialité, on est plus rassuré. Mais côté espace disponible, on est beaucoup plus tendu. Les usages personnels comme les photos, les vidéos ou d'autres applications s'en ressentiront. Pour les personnes possédant plusieurs appareils, comme un iPhone, un iPad et un Mac, cette exigence se multiplie : 21 Go peuvent ainsi être mobilisés rien que pour Apple Intelligence.

À mesure que l'IA d'Apple s'étoffe, les utilisateurs des modèles à 128 Go sont davantage confrontés à ces contraintes. Certains appareils Pro Max, dotés de 256 Go en configuration minimale, échappent à ces limitations. Pour les autres, sûrement plus nombreux, l'équation devient complexe : profiter de l'IA ou conserver leur espace pour d'autres besoins ?