L'Europe s'est équipée de parcs éoliens offshore d'une capacité record de 3,6 GW en 2019

Le Royaume-Uni, numéro 1 en Europe

Lire aussi :

Faire des déchets nucléaires des batteries diamants ultra autonomes, une promesse qui donne espoir



De nouvelles turbines plus puissantes

Source : Hydrogen Fuel News

Les chiffres ont été fournis par l'association WindEurope, anciennement l'Association européenne de l'énergie éolienne.L'année dernière, les pays européens ont donc ajouté 3,6 GW de capacité supplémentaire, via de nouveaux parcs éoliens offshore. Un chiffre encore jamais atteint sur une année, en hausse de 1 GW par rapport à ce qui avait été enregistré en 2018. Pour y parvenir, les États ont alloué des budgets significatifs à cette énergie renouvelable, avec des investissements cumulés de plus 6 milliards d'euros. Au total, l'Europe disposerait aujourd'hui d'une puissance de 22 GW sur l'ensemble de ses installations éoliennes.Des chiffres encourageants, mais qui restent loin de ceux affichés par l'Amérique. En 2019, les pays du continent ont en effet atteint 13,4 GW de capacité supplémentaire, liée à ce type d'énergie renouvelable.Dans le détail, on observe que c'est le Royaume-Uni qui porte principalement cette croissance européenne. L'État britannique a ainsi contribué à près de la moitié de la nouvelle puissance créée. La France, quant à elle, ne figure pas parmi les meilleurs élèves, puisque le classement est ensuite complété par l'Allemagne, le Danemark et la Belgique.Cependant, l'augmentation de la capacité totale ne résulte pas seulement d'un changement d'état d'esprit des gouvernements. Elle s'explique également par le développement de nouvelles technologies, capables de générer davantage d'énergie. Ainsi, les turbines employées par les pays européens en 2019 affichaient une puissance moyenne de 7,8 MW, contre 6,8 MW un an plus tôt.Et ces caractéristiques pourraient être encore tirées vers le haut à l'avenir. L'entreprise General Electric prévoit en effet de tirer profit de sa nouvelle éolienne, Haliade X , présentée comme la plus puissante jamais produite, avec ses 12 MW au compteur.