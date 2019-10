L’éolienne la plus puissante du monde équipera le plus grand parc éolien existant

© General Electric

Une éolienne record

Déjà deux contrats pour Haliade X

General Electric continue d'investir dans les énergies renouvelables et à impliquer la France dans ses chantiers. Il y a quelques semaines, l'entreprise avait en effet donné le coup d'envoi du futur premier parc éolien marin français, au large de La Baule (Loire-Atlantique). Cette semaine, elle a dévoilé les contours d'un nouveau contrat, qui tirera profit des capacités de sa dernière machine productrice d'électricité à partir du vent.Haliade X est présentée comme l'éolienne la plus puissante jamais fabriquée. D'une puissance nominale de 12 mégawatts, elle serait ainsi capable de générer six fois plus d'énergie qu'un modèle terrestre classique.Autre particularité de l'édifice : il est majoritairement construit dans des sites français. Si les mâts, d'une hauteur de 100 mètres, sont fabriqués en Espagne, les turbines, elles, sont réalisées à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et les pales, de 107 mètres chacune, à Cherbourg (Manche).Le nouveau modèle de General Electric a été présenté cet été, et deux prototypes ont déjà entamé leurs premiers tests.Même si Haliade X n'est pas encore complètement sur le marché, elle a déjà convaincu l'industrie. Ainsi, cette semaine, la branche «» de General Electric a annoncé que cette nouvelle création équiperait très certainement le futur «». La décision n'est toutefois pas tout à fait définitive, l'industriel américain étant pour l'heure sélectionné en tant que «», mais l'investissement devant être confirmé d'ici fin 2020, pour un démarrage en 2023.Concrètement, le projet inclut trois parcs en mer du Nord, au large du Royaume-Uni, d'une puissance de 1,2 gigawatts chacun, pour un total encore jamais atteint. L'énergie produite par l'ensemble des éoliennes Haliade X, dont le nombre n'est pas encore connu, devrait suffire à alimenter 4,5 millions de foyers.Pour le nouveau modèle de General Electric, cette bonne nouvelle intervient quelques semaines après la signature d'un premier contrat. En septembre dernier, le groupe américain avait en effet révélé avoir trouvé un accord avec l'entreprise énergétique danoise Orsted, pour la construction de deux parcs marins aux États-Unis, accueillant une centaine d'éoliennes Haliade X.