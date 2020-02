Shell s'apprête à construire sa "première grande ferme solaire" en Australie

Lire aussi :

300 000 tonnes de CO 2 évitées

« L'un des plus gros pollueurs »

Shell prévoit la création de 200 emplois durant la phase de construction, qui doit s'achever en 2021.D'après le communiqué du groupe , la société a choisi le Queensland «».La centrale à venir alimentera les opérations d'une autre centrale de Shell, cette fois portée sur le gaz naturel. D'après l'enseigne, la centrale doit ainsi éviter chaque année les émissions de 300 000 tonnes de CO. Tony Nunan, le président de Shell Australia, a déclaré : «».Shell se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, ne serait-ce que pour alimenter ses propres activités en électricité. Greg Joiner, le vice-président de Shell Australia, a ajouté que «». En avril dernier, le groupe s'est engagé en faveur de la cause environnementale en dévoilant un plan de 300 millions de dollars dans le développement durable Cela dit, le groupe reste d'abord connu pour ses activités portées sur les énergies fossiles. En 2018, Shell a produit 3,7 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, et a vendu 71 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL). L'extraction de ces énergies fossiles l'a déjà confronté à la question environnementale : en janvier, des manifestants ont bloqué l'entrée de son siège social, aux Pays-Bas, scandant le slogan «». Une manifestante restée anonyme a alors déclaré à Reuters : «».Selon les activistes, les actions de Shell en faveur des énergies renouvelables sont une hypocrisie ; ils soulignent que «».Shell, pour sa part, dit être en conformité avec les accords internationaux portant sur l'action climatique. Des traités qui pourraient évoluer avec la COP26, en novembre prochain.