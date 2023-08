Découvrez le stockage de l’hydrogène sous forme solide, une idée révolutionnaire lauréate du Prix de l’inventeur européen de l’année

Grâce à leur système utilisant du graphite et de l'hydrure de magnésium (composé chimique de formule MgH 2 ), ces chercheurs ont réussi à construire une structure atomique ainsi qu'un processus pour conserver l'hydrogène sous forme d'un disque solide. Sous cette forme, le gaz est alors inerte, non-inflammable et par conséquent beaucoup plus sûr. En plus de cela, il présente une efficacité énergétique accrue et une durabilité augmentée.