Une nouvelle usine de batteries construite en Allemagne pour déjouer la concurrence chinoise et américaine

Alors que le prix des batteries électriques est en chute libre, la course planétaire dans la production de celles-ci ne cesse pas. La concurrence y est très rude, et l'Europe accuse un certain retard par rapport à d'autres grands acteurs, comme les États-Unis ou la Chine. L'UE a donc choisi de s'atteler au problème et a débloqué un gros financement visant à soutenir l'implémentation d'une usine Northvolt en Allemagne pour se positionner face à ses rivaux.