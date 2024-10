Pernel

Si c’est un produit « de qualité » oui, mais tu peux aussi limiter la charge max directement sur ton GSM.

De mon côté, je ne charge quasiment jamais la nuit, à part la montre (Galaxy Watch) tous les 4 jours, sur une prise connectée aussi (Meross, très bien pour un prix tout à fait honnête), avec le ventilo pour l’été (et l’alumer/éteindre via le soft de la prise). Je charge le GSM principalement le soir (il tient très bien la batterie pour 2 jours, voir au pire du pire 1.5 jour), voir le matin pendant la douche/préparation si j’ai oublié la veille. Je charge soit avec un chargeur Baseus (3 USB, jusqu’à 65W) soit une batterie Anker Prime (20 Ah, 200W…), le GSM charge relativement vite, 45W au début puis stabilise vers 35W, pas fou pour le prix du GSM, mais même avec 60%, je tiens généralement une bonne journée.

L’important, c’est de pas prendre de la « chinoiserie » (no name ou non connu), tu prends de la qualité, c’est pas beaucoup plus cher, mais t’es tranquille, en tout cas beaucoup plus (le risque zéro n’existe pas, dans tous les domaines d’ailleurs).