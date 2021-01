Ubisoft travaille sur un jeu Star Wars en collaboration avec Lucasfilm Games

À l'heure actuelle, nous savons simplement que le développement est à un stade peu avancé et que c'est Julian Gerighty (réalisateur de The Division 2 et The Crew) qui occupera le poste de creative director. Selon les premières informations, il devrait s'agir d'un jeu en monde ouvert. Nous ne savons rien sur les personnages ou l'histoire pour l'instant.