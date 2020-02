Electronic Arts aurait annulé un troisième jeu Star Wars en 2019

© EA / Disney

Un départ catastrophique...

...suivi d'un passage de témoin raté

Source : Kotaku

Jusqu'à présent, nous savions que deux jeux avaient été enterrés par EA depuis 2017. Aujourd'hui, un troisième épisode de la licence créée par George Lucas pointe le bout de son nez au rayon des jeux annulés. Son nom de code était. Une fois encore, c'est le sitequi a communiqué l'information recueillie auprès de six personnes proches d'Electronic Arts. Pour comprendre cette épopée à la conclusion tragique, il faut remonter cinq années en arrière.En 2015, EA demande à Visceral Games () de développer un nouveau jeu. Le projet est dirigé par la célèbre Amy Hennig, bien connue pour son travail suret. Ce jeu, appelé en interne, devait être une aventure solo ambitieuse pour trancher avec les expériences multijoueur de la licence. Malheureusement, le studio est fermé en octobre 2017 et le titre est abandonné.Cependant,n'a pas totalement disparu puisque des éléments (en grande partie artistiques) sont repris par EA Vancouver. La structure canadienne œuvre sur un secondavec pour nom de code. Ce soft qui devait opter pour une structure en monde ouvert est lui aussi annulé en 2018, et c'est à ce moment quedébarque.Au départ, EA voulait faire deun spin-off moins ambitieux à la saga. L'éditeur souhaitait sortir le jeu durant l'automne 2020 pour accompagner les premiers pas de la PS5 et de la Xbox Series X. Ce projet toujours développé par EA Vancouver possédait aussi un aspect « monde ouvert ». Voyant la production piétiner, Electronic Arts décide alors d'appeler le studio britannique Criterion Games ) à la rescousse pour aider les équipes basées à Vancouver.Enfin,devenait beaucoup trop ambitieux pour l'éditeur et la collaboration entre les deux entreprises se passait assez mal. Le jeu misait trop sur son histoire et ses personnages. Comprenant que les délais ne pourraient être respectés, EA décide finalement d'annuler cet opus au cours du premier semestre 2019. Pour le moment, l'éditeur n'a pas de jeux annoncés pour cette fin d'année.